Secondo successo consecutivo per Sarri, che dopo il 3-1 rifilato al Genoa vince con lo stesso risultato anche a Venezia: alla rete lampo di Pedro risponde Forte, ma nella ripresa vanno a segno Acerbi e Luis Alberto, in pieno recupero. Espulso Tessmann per i padroni di casa: il suo 2022 inizierà con una squalifica, così come per Cataldi (ammonito, era diffidato)

