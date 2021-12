Secondo pari di fila per la Fiorentina che a Verona va sotto dopo il gol di Lasagna lanciato da Caprari. Hellas vicino al gol anche con Faraoni, che coglie il palo, e Simeone, che si divora il raddoppio a porta vuota. Nel finale, dopo le occasioni per Bonaventura e Castrovilli, è quest’ultimo a trovare il pari con un bel gol di testa in tuffo

PAGELLE