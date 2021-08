Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasperini ritrova due dei tre squalificati che hanno saltato il debutto in campionato a Torino: entrambi, sia Toloi che Freuler, partono dal 1’. In difesa confermato Palomino, con Demiral fuori. Ancora out Zapata, che si rivedrà dopo la sosta nazionali, in attacco ci sono Ilicic e Muriel con Malinovskyi alle loro spalle. Panchina per Pessina.