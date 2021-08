Non poteva sperare in un esordio migliore Maurizio Sarri nella prima all'Olimpico alla guida della Lazio. I biancocelesti hanno battuto 6-1 lo Spezia. Erano stati gli ospiti a passare in vantaggio grazie al gol di Verde. La tripletta di Immobile nel primo tempo ha ribaltato le sorti del confronto. Nella ripresa altri tre gol: Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto

LE PAGELLE