Nella Fiorentina i nuovi acquisti sono in panchina o in tribuna: Odriozola ha firmato da poco e, ovviamente, non è tra i convocati. Panchina per Lucas Torreira e Nastasic. C'è Terracciano per Dragowski tra i pali. Torna Castrovilli a centrocampo. Tridente confermato: Callejon, Vlahovic e Nico Gonzalez. Juric si affida invece al doppio attaccante: Belotti e Sanabria, con Linetty alle spalle. Izzo sostituisce Bremer dietro. Conferme a centrocampo.