La squadra di Gasperini preme e crea occasioni a ripetizione, ma non riesce a sfondare: la difesa rossoblù, con un monumentale Medel al centro, regge agli attacchi di Malinovskyi, Ilicic, Muriel e Gosens. Nel finale Gasp manda in campo anche Pessina, Lammers, Miranchuk e Piccoli, ma il risultato non si sblocca