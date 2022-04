Probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

Italiano ritrova Odriozola dal primo minuto e rilancia Piatek al posto di Cabral, con Nico Gonzalez e Saponara. Cioffi schiera Zeegelaar in difesa e Arslan a centrocampo insieme a Pereyra e Makengo, mentre in attacco la coppia sarà formata da Deulofeu e Success. Di seguito, le ultime notizie sulle probabili formazioni di Fiorentina e Udinese (il match delle 18 sarà trasmesso in diretta su Sky)

È finalmente arrivato il giorno di Fiorentina-Udinese, il match valevole per la 20^ giornata di Serie A che non si era disputato lo scorso 6 gennaio. La squadra di Italiano ha l'opportunità sia di riscattarsi dopo il brutto ko di Salerno, sia di superare la Roma e di prendersi il quinto posto in classifica. L'Udinese, invece, tranquilla al 12° posto con 40 punti arriva a Firenze con il suo solito spirito, per divertirsi e togliersi nuove soddisfazioni. Calcio d'inizio alle 18:00, il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.