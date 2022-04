Italiano: "Un peccato mollare, vogliamo l'Europa"

L'allenatore viola presenta il recupero contro l'Udinese (in diretta mercoledì dalle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K): "Sarebbe un peccato mollare adesso, meritiamo questa classifica e di stare con le grandi. Vogliamo conquistare un posto in Europa, per me sarebbe un sogno"

Ripartire subito dopo la sconfitta contro la Salernitana che ha interrotto una striscia di sei risultati utili consecutivi in campionato. È questo l’obiettivo della Fiorentina, che domani alle ore 18 sfida al Franchi l’Udinese (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) nel recupero della gara valida per la 20^ giornata rinviata il 6 gennaio per il caos Covid: "Sarebbe un peccato mollare adesso, meritiamo questa classifica e di stare con le grandi, dobbiamo e vogliamo restarci anche nelle ultime cinque partite. La sconfitta con la Salernitana è archiviata, domani dobbiamo reagire e ripartire", ha ammesso italiano ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro i bianconeri. Fiorentina che occupa attualmente la settimana posizione con 56 punti: "L'obiettivo che inseguiamo tutti è arrivare in Europa, è questo il regalo che i tifosi ci chiedono. Non ho mai potuto disputare da calciatore le coppe europee, questo è il mio sogno ora che allenatore".