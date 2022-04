Gara importantissima per la Fiorentina che vuole proseguire la sua rincorsa a un posto in Europa. I viola affrontano l'Udinese e devono riscattare la sconfitta contro la Salernitana nello scorso turno di campionato. Italiano recupera Torreira e a sorpresa lo manda subito in campo con Bonaventura. In attacco sceglie Piatek dal 1', con lui Gonzalez e Sottil. Panchina per Igor in difesa, gioca Martinez Quarta. Cioffi punta su Deulofeu e Success. Calcio d'inizio alle 18, diretta su Sky Sport Uno