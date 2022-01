Nonostante le tante assenze a causa del Covid, il Napoli trova un punto allo Stadium contro la Juve. I bianconeri partono meglio e sono pericolosi con Chiesa e McKennie. Una fiammata di Mertens porta in vantaggio gli azzurri che legittimano il gol grazie al gioco e alle occasioni create. Nella ripresa una conclusione di Chiesa riporta in parità la Juve. Szczesny e Ospina salvano le rispettive porte e la gara termina in parità

LE PAGELLE