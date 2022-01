Probabili formazioni Milan-Roma

Kalulu e Gabbia centrali di difesa, a centrocampo spazio a Krunic, mentre in attacco Giroud favorito su Ibra; Mourinho recupera Rui Patricio e ritrova dal primo minuto Pellegrini. Le probabili formazioni di Milan-Roma (ore 18.30) SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Il Milan per iniziare nel migliore dei modi il 2022, la Roma per continuare la risalita verso la zona Champions. I rossoneri, secondi in classifica con 42 punti, arrivano al match dopo il successo di Empoli; i giallorossi – 10 punti in meno rispetto alla squadra di Pioli – hanno pareggiato contro la Samp nell’ultima gara del 2021. Le probabili formazioni di Milan-Roma (ore 18.30)

Milan, emergenza difesa: a centrocampo c'è Krunic approfondimento Dalle ASL stop a 4 gare, ma la Lega non rinvia Pioli recupera Ibra, Leao e Rebic – tutti e tre dovrebbero partire dalla panchina ed essere impiegati a gara in corso –, ma perde altri tre giocatori causa Covid. La società rossonera non ha svelato i nomi degli ultimi tre positivi, ma nell’ultimo allenamento ha provato una difesa a quattro composta da Florenzi a destra, Kalulu e Gabbia centrali e Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo, assenti Kessié e Bennacer impegnati in Coppa d’Africa, il ballottaggio è tra Krunic e Bakayoko, con il primo favorito per giocare titolare al fianco di Tonali. In attacco spazio a destra a Messias, in mezzo Brahim Diaz e a sinistra Saelemaekers, toccherà a loro rifornire l’unica punta Giroud, favorito su Ibrahimovic non ancora al 100%.

MILAN (4-2-3-1) La probabile formazione: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli.

Roma, Rui Patricio e Pellegrini dal primo minuto leggi anche La Roma tenta il colpo Sergio Oliveira La buona notizia per José Mourinho riguarda il recupero di Rui Patricio, con il portiere portoghese che ha superato i problemi dei giorni scorsi e sarà regolarmente tra i pali. Nel 3-5-2 giallorosso spazio in difesa a Mancini, Smalling e Ibanez; sugli esterni Karsdorp a destra e Vina a sinistra, in mezzo torna Pellegrini dal primo minuto insieme a Veretout e Cristante. In attacco tandem composto da Zaniolo e Abraham.