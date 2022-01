Mentre è stato definito l'arrivo di Maitland-Niles dall'Arsenal, la Roma è già a lavoro per regalare il secondo acquisto di peso a Josè Mourinho: l'obiettivo è il centrocampista del Porto, Sergio Oliveira. Il portoghese classe 1992 è un pupillo di Mourinho e Tiago Pinto vuole portarlo a Trigoria. Nella scorsa estate - qualcuno si ricorderà - Sergio Oliveira era stato molto vicino alla Fiorentina, voluto fortemente da Gattuso: l'affare poi saltò e non se ne fece di niente, ma adesso si sono molto rialzate le possibilità vederlo in Serie A. Anche perché dalla scorsa estate e dal suo mancato passaggio in Italia, c'è una promessa che il presidente del Porto ha fatto a Sergio Oliveira e che ancora deve mantenere: la promessa era che se fosse arrivata un'offerta importante, lo avrebbe lasciato partire. L'agente del giocatore sta puntando proprio su questo per far sì che l'affare vada in porto sulla base del prestito con diritto di riscatto. La Roma spinge per averlo. Mourinho lo aspetta.