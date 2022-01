Probabili formazioni Cagliari-Bologna

Mazzarri dà ancora fiducia ad Altare in difesa, in attacco la coppia Joao Pedro-Pavoletti; emergenza per Mihajlovic, che si affida a Skov Olsen e Orsolini. Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

Dopo il successo esterno contro la Samp nella prima gara del 2022, il Cagliari di Mazzarri sfida il Bologna con l’obiettivo di avvicinarsi sempre più al quartultimo posto, oggi distante quattro punti. La squadra di Mihajlovic, che non ha giocato con l’Inter nel turno precedente perché fermata causa Covid, si presenta al match con 27 punti. La gara, valida per la 21^ giornata di Serie A inizialmente prevista per domenica 9 gennaio, si gioca questa sera alla Sardegna Arena con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Scelte quasi obbligate viste le tante assenze per Walter Mazzarri, che in difesa insieme al nuovo acquisto del mercato di gennaio Lovato – già titolare contro la Sampdoria – dà ancora fiducia a Giorgio Altare , con Carboni altra pedina nel trio arretrato. A centrocampo spazio a Marin, Grassi e Deiola , con Bellanova a destra e Dalbert a sinistra. In attacco invece spazio alla coppia Joao Pedro-Pavoletti .

Bologna in emergenza: Skov Olsen titolare

Sinisa Mihajlovic è in piena emergenza, tra calciatori positivi al Covid (Medel, Molla, Santander, Vignato e i Primavera Bartha, Amey e Urbanski), infortunati, assenti per la Coppa D’Africa e indisponibili (Sansone e Soumaro). L’allenatore rossoblù schiera la sua squadra con un 3-5-2, con Bonifazi, Binks e Theate in difesa; a centrocampo Skov Olsen a destra, al centro Soriano, Dominguez e Svanberg, mentre a sinistra spazio a Dijks. In attacco tandem composto da Orsolini e Arnautovic. Inizio in panchina per De Silvestri, che a gara in corso potrebbe essere impiegato sia nei tre di difesa che come esterno di centrocampo.