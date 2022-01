Mihajlovic: "13 giocatori bastano nel calcio a 7"

La sfida al Cagliari, in programma martedì sera alla Sardegna Arena, con un solo allenamento sulle gambe dopo i 5 giorni di quarantena imposti dall’Asl e con gli uomini contati tra calciatori positivi al Covid (8 nel gruppo squadra gli attualmente positivi: Hickey, Medel, Molla, Santander e Vignato a cui si sono aggiunti i Primavera Bartha, Amey e Urbanski), infortunati e indisponibili. Non certo le condizioni ottimali in casa Bologna per preparare la gara di campionato contro il Cagliari, inizialmente prevista per domenica ma rinviata a domani. "Qualche anno fa mi sarei arrabbiato, ora invece non lo sono. Spero solo che chi ha optato per il rinvio a domani della gara di Cagliari lo abbia fatto in buona fede, pensando che il Covid non riguardi i calciatori, ma solo le persone normali. Ti aspetti di vedere certi giocatori e ne vedi altri, è come se io prendessi il biglietto per il concerto di Vasco Rossi e andasse a cantare Orietta Berti, con tutto il rispetto per Orietta. Ma non vogliamo alibi, questo è un gruppo meraviglioso".