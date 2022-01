Continuano le grandi manovre, in entrata e in uscita, in casa Cagliari. Il club rossoblù è al lavoro per uno scambio con la Salernitana: si tratta infatti per l’arrivo in prestito di Federico Bonazzoli, attaccante classe 1997 autore di tre gol in 17 partite in questa Serie A. Discorsi avviati all’interno dell’operazione che dovrebbe portare Martin Caceres, ormai ai margini del progetto Cagliari, a trasferirsi alla Salernitana. Capitolo difensori: se il nuovo acquisto Lovato ha già esordito in maglia rossoblù giocando titolare nella vittoria contro la Samp, Walter Mazzarri presto potrà accogliere anche Edoardo Goldanica. Il difensore classe 1993, arrivato dal Sassuolo per 400mila euro, ha dovuto rinviare le visite mediche perché positivo al Covid, ma adesso è risultato negativo al tampone rapido e aspetta ulteriore conferma dall’esito del tampone molecolare. Se la guarigione sarà confermata, domani sosterrà i test medici che precederanno l’ufficialità dell’operazione.