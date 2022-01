Clamorosa vittoria in rimonta della Juve all'Olimpico. Roma in vantaggio 3-1 al 53' dopo il gol in apertura di ripresa Mkhitaryan e la perla su punizione di Pellegrini. Ribaltone bianconero dal 70' (gol di Locatelli) al 77' (gol di De Sciglio); nel mezzo il 3-3 di Kulusevski annullato dall'arbitro, poi confermato dal Var. Nel finale lo stesso Var richiama Massa per un mani di De Ligt in area, il direttore di gara lo espelle e concede un rigore alla Roma. Pellegrini dal dischetto però si fa ipnotizzare da Szczesny