Con un gran numero di casi Covid che ha falcidiato la squadra, l'Udinese torna in campo contro l'Atalanta con i giocatori quasi contati. Cioffi punta sul tandem Beto-Deulofeu e può portare in panchina solo due giocatori della prima squadra, Soppy e Success. Gasperini è senza Zapata: in attacco Muriel supportato da Pasalic e Malinovskyi. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 alle 16.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD