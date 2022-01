Probabili formazioni di Torino-Fiorentina

La Lega ha rinviato di un giorno la gara, ma alla fine Torino-Fiorentina si giocherà regolarmente. Fischio d'inizio alle ore 17, per entrambe le squadre sarà la prima partita del nuovo anno. I granata, infatti, sono stati fermati dall'Asl, non potendo raggiungere Bergamo per il turno dell'Epifania contro l'Atalanta. I viola, invece, hanno atteso inutilmente l'arrivo al Franchi dell'Udinese, altra squadra fermata a causa dei numerosi casi di positività al Covid. Questa volta, però, si giocherà regolarmente, entrambe le squadre vogliono iniziare il 2022 con il piede giusto.

Juric senza i primi due portieri Milinkovic-Savic e Berisha, in porta ci va il classe 2000 Luca Gemello . Questa la più grande novità nell'undici granata, ma c'è ancora qualche dubbio da sciogliere. In difesa i giochi sembrano fatti, con Djidji e Rodriguez ai lati di Bremer, mentre sugli esterni ci sarà spazio per Singo e Vojvoda. Da monitorare le condizioni di Pobega , ma al momento sono favoriti Lukic e Mandragora per giocare in mezzo al campo. Sulla trequarti, invece, dovrebbero esserci Praet e Brekalo a supporto di Sanabria.

La probabile formazione della Fiorentina

leggi anche

Piatek: "Pronto a sparare, anche con Vlahovic"

Già due volti nuovi in casa viola, Ikoné e Piatek. L'ex centravanti del Genoa, però, dovrà ancora attendere per l'esordio, non sarà nemmeno in panchina per questa gara di Torino. Convocato, invece, Ikoné, pronto a entrare a gara in corso. In avanti, infatti, ci sarà il solito tridente, con Callejon e Nico Gonzalez ai lati di Vlahovic. In mezzo al campo spazio a Bonaventura e Duncan con Torreira, mentre in difesa giocheranno Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi davanti a Terracciano.

FIORENTINA (4-3-3) La probabile formazione: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano