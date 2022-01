È stato il giorno delle presentazioni per Krzysztof Piatek alla Fiorentina. Il club viola ha puntato su di lui come vice-Vlahovic, ma l'attaccante polacco ci ha tenuto a precisare anche la possibilità di poter giocare insieme al serbo, capocannoniere della Serie A, in un attacco a due: "Vlahovic è un grandissimo talento con grande potenziale. Ha fatto tanti gol, ma credo di averlo dimostrato di saperli fare anche io in Italia con il Genoa e con il Milan: in una stagione ne ho fatti trenta. Credo comunque che possiamo giocare anche insieme. Giochiamo col 4-3-3 ma a Italiano piace cambiare il sistema: devo lavorare bene in allenamento per convincerlo. Comunque sono pronto a tutto: sia per giocare per titolare che per entrare a gara in corso e aiutare la squadra". Personalità, nessuna paura e tanta voglia di tornare a segnare in Serie A: "Sono pronto a tornare a fare il pistolero in Italia. Non vedo l’ora di esultare così anche all'Artemio Franchi: in questi anni in Germania sono sicuro di essermi migliorato". Poi, Piatek ha spiegato i motivi della scelta di venire a Firenze, lui che nei giorni precedenti era stato cercato anche da altri club: "Volevo tornare in Italia e l’offerta della Fiorentina era ottima per me. Qui c’è futuro e qui voglio restare, ma prima ho bisogno di dimostrare tutto in campo". Uno dei club che lo hanno cercato è stato il Genoa, la sua ex squadra: "Genoa è sempre nel mio cuore, perché ho fatto tante cose belle con quella maglia. Ma oggi sono alla Fiorentina e sono felice: ho tanta voglia di dimostrare il mio valore. Questo è un grande progetto: la squadra gioca in modo offensivo e questo per me è molto importante".