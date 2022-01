Finale incredibile a San Siro: al minuto 92 l'arbitro Serra fischia un fallo al limite dell'area a favore del Milan senza accorgersi del vantaggio dei rossoneri che vanno in gol con Messias subito dopo il fischio. Dal possibile 2-1 per la squadra di Pioli alla vittoria dello Spezia in due minuti: allo scadere Gyasi regala la vittoria a Thiago Motta in un finale davvero pazzesco

MILAN-SPEZIA 1-2: GOL E HIGHLIGHTS