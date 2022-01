Probabili formazioni Sampdoria-Torino

Emergenza in difesa per D'Aversa, a centrocampo torna Candreva. Juric conferma Gemello tra i pali: le probabili formazioni di Sampdoria-Torino (ore 15)

La Sampdoria , a caccia di riscatto dopo le due sconfitte consecutive in campionato, sfida il Torino reduce dal netto successo contro la Fiorentina nel turno precedente. Blucerchiati, a quota 20 in classifica, a caccia di punti salvezza; granata che invece arrivano al match con 28 punti e forti di tre successi negli ultimi quattro turni di campionato. Sampdoria-Torino (ore 15) è la gara che apre la 22^ giornata di Serie A.

Sampdoria, torna Candreva: ma è emergenza difesa

Emergenza difesa per D’Aversa, che deve rinunciare ad Augello, Yoshida e Colley, oltre allo squalificato Chabot. Spazio allora a Falcone in porta, a destra gioca Bereszynski, a sinistra Augello, in mezzo coppia di centrali composta da Ferrari e Dragusin. A centrocampo torna Candreva dopo la squalifica, con lui Ekdal, il nuovo acquisto del mercato di gennaio Rincon (favorito su Askildsen) e Thorsby. In attacco ballottaggio Caputo-Quagliarella, con il primo favorito, per affiancare Gabbiadini. Tra i convocati anche Conti, acquistato dal Milan nei giorni scorsi, che potrebbe anche partire dell’inizio se D’Aversa deciderà di spostare Bereszynski al centro della difesa. Assenti anche Verre e Damsgaard.