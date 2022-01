Cuore granata e sfide con Vlahovic: chi è Gemello

Milinkovic-Savic positivo, Berisha acciaccato: contro la Fiorentina nel Torino in porta è stato schierato Luca Gemello, il giovane portiere classe 2000 con il cuore granata che ha debuttato in Serie A mostrando grande sicurezza e personalità tra i pali. La sua storia: dalle sfide con Vlahovic nelle giovanili alla scelta fatta in estate, per amore della squadra in cui oggi può sognare un futuro da protagonista

Alzi la mano chi non ha mai sognato di esordire in Serie A con la maglia della propria squadra del cuore, davanti agli occhi dei propri tifosi, parenti e amici e facendo la partita perfetta, contribuendo alla vittoria dei compagni. Luca Gemello può mettere la "x" accanto a tutte queste caselle: questo lunedì 10 gennaio 2022, il ragazzino nato a Savigliano (provincia di Cuneo) non lo scorderà mai. È il terzo portiere del Torino di Juric ma contro la Fiorentina è toccato a lui schierarsi tra i pali. Sì, perché Milinkovic-Savic ha il Covid, e Berisha ne era uscito da poche ore e si portava dietro gli strascichi della malattia. "Luca, tocca a te", gli ha detto Juric. E lui si è fatto trovare pronto . Certo, tutto può sembrare più facile quando davanti si ha un Bremer in formato Champions League, ma in realtà neanche più di tanto: si dice che i portieri forti non siano quelli che parano un tiro dietro l'altro in novanta minuti, ma quelli che subiscono poco e quando succede rispondono freddi . Così è stato per Gemello: una partita di controllo ornata da una splendida parata su Nico Gonzalez, per mettere la firma nella partita perfetta, come l'ha definita tra le righe Ivan Juric a fine partita. Il Torino esce dall'Olimpico con i tre punti, Gemello ha debuttato e ha messo anche la sua mano nella grande vittoria della sua squadra del cuore. Meglio così, chi se lo immagina un esordio? Proprio come nei sogni: " Ancora devo realizzare quanto successo ", ha detto nel post partita a Torino Channel. "Stanotte ho dormito, ma non è stato facile. Avevo molta ansia". Stanotte invece se la godrà.

I prestiti in C e i precedenti con Vlahovic

leggi anche

Il Toro schianta la Viola: 4-0 con doppio Brekalo

Nato il 3 luglio del 2000, Luca Gemello entra a far parte del settore giovanile del Torino dal 2016, quando il club granata lo preleva dalla Fossanese, un club della provincia di Cuneo dove stava crescendo. Con la maglia del Toro, Gemello gioca prima in Under 17, poi in Primavera, dove disputa le prime partite dalla posta in palio importante. Come quelle della Coppa Italia della stagione 2018/2019, conclusa in finale contro la Fiorentina. Una sfida andata e ritorno che ha avuto un denominatore comune: lo strapotere di Dusan Vlahovic, che a Gemello segnò ben quattro gol in due match (di cui uno di cucchiaio, su rigore). Poi i primi prestiti: alla Fermana e al Renate, in Serie C. Classiche esperienze per farsi le spalle prima di farsi trovare pronto in prima squadra, agli ordini di Juric. La scorsa estate, durante il ritiro, Gemello aveva davanti a sé due strade: tornare in prestito in B o fare il terzo portiere al Torino, considerando i pro (giocare nella propria squadra del cuore) e i contro (le scarse probabilità di minutaggio). Ma i dubbi per lui non sono mai esistiti: indossare la maglia del Toro valeva troppo. Così è rimasto. Così ha lavorato con serietà e dedizione. Aspettando la prima chiamata, finalmente arrivata.