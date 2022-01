Probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Questa sera dalle 20.45 Sarri e Gasperini si affrontano all'Olimpico in un duello che promette gol e spettacolo. Nella Lazio assenti Radu, Acerbi, Pedro e lo squalificato Cataldi; l'Atalanta ha passato la notte in ritiro a Zingonia in attesa del nuovo giro di tamponi, visti i diversi casi di positività emersi ieri. Ma non ci sono altri positivi. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in streaming su NOW anche su Sky Sport 4K sul 213 di Sky Q TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Il terzo attacco del campionato contro il quarto: all'Olimpico ci si aspetta una sfida con tanti gol. La squadra del capocannoniere della Serie A (Ciro Immobile con 17 reti, al pari di Vlahovic) ha totalizzato 46 gol nelle 22 giornate disputate, una in meno del Milan. L'Atalanta risponde con 44 gol nei 21 turni disputati. Sia Lazio che Atalanta hanno superato gli ottavi di Coppa Italia: la squadra di Sarri mercoledì ha superato l'Udinese ai supplementari e se la vedrà col Milan ai quarti, mentre l'Atalanta si era portata avanti battendo il Venezia lo scorso 12 gennaio, ai quarti affronterà la Fiorentina. In campionato invece la squadra di Sarri viene dal successo di Salerno mentre la Dea ha pareggiato 0-0 con l'Inter capolista. La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta è trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite) con la telecronaca di Riccardo Gentile e il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo i nostri inviati Matteo Petrucci e Massimiliano Nebuloni. Calcio d'inizio alle 20.45.

Lazio, Cataldi squalificato. Gioca Leiva vedi anche Sarri: "Champions? Noi inseguiamo la continuità" Sarri non può contare sullo squalificato Cataldi, a centrocampo dunque vedremo Lucas Leiva con Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Basic recuperato per la panchina. In difesa mancano sia Radu che Acerbi, la coppia di centrali sarà Luiz Felipe-Patric mentre i terzini saranno Hysaj e Marusic. Per quanto riguarda il tridente, la certezza è Ciro Immobile. Anche Felipe Anderson è sicuro del posto, mentre Zaccagni è da valutare ma probabilmente dovrà stringere i denti perché Pedro è indisponibile.

LAZIO (4-3-3) Probabile formazione: Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Atalanta, partenza rinviata dopo alcuni casi di positività vedi anche Atalanta rinvia partenza per Roma: gara a rischio? Poche certezze in casa Atalanta: alle 17.30 di ieri il pullman dell'Atalanta avrebbe dovuto lasciare Zingonia per dirigersi a Orio al Serio e volare su Roma. Ma il giro di tamponi è stato poco incoraggiante, ci sono state diverse positività e il club ha deciso di posticipare la partenza. La squadra è rimasta in ritiro a Zingonia per la notte, e quando in mattinata ci saranno dati certi sulle positività si prenderà una decisione.