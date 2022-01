La società nerazzurra ha rinviato la partenza per Roma dopo alcuni casi di positività (al momento inferiori a 9) emersi nel gruppo squadra. C'è comunque cauto ottimismo affinché la gara contro la Lazio si disputi regolarmente

Tra le gare a rischio rinvio nella prossima giornata di campionato c’è anche Lazio-Atalanta, match in programma sabato sera allo stadio Olimpico e valido per il 23° turno di Serie A. Questo perché all’interno del gruppo nerazzurro sono emersi alcuni casi di positività che hanno fatto sì che la società bergamasca rinviasse a sabato mattina la partenza in direzione Roma. “Atalanta BC comunica che nella giornata di oggi sono state rilevate ulteriori positività al Covid-19 che hanno consigliato la partenza del volo charter domani mattina”, si legge nel comunicato diramato dal club.