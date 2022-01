Termina 0-0 il posticipo tra la squadra di Pioli e i bianconeri. Un'occasione per parte nella prima frazione di gioco, ma il momento più importante è quando si ferma Ibrahimovic: lo svedese del Milan viene sostituito da Giroud che cerca di risolvere la sfida nel finale, ma il suo colpo di testa viene bloccato dal portiere della Juve. Prima di lui opportunità anche per Morata, sempre di testa, e Theo Hernandez: la gara si chiude in parità

PAGELLE