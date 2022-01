Torino-Sassuolo 1-1: video, gol e highlights

Pari beffa per il Toro che si fa raggiungere nel finale dal Sassuolo. Sblocca subito Sanabria, poi tantissime palle gol granata. Le più nette: un palo di Mandragora da fuori, una traversa di testa di Sanabria e un'altra traversa di testa di Bremer. Il pari arriva a due minuti dalla fine con Raspadori su assist di Berardi, in quello che resta l'unico tiro in porta del match degli ospiti. Nel finale espulso Juric

