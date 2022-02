Impresa della squadra di Mazzarri che, con una doppietta di Gaston Pereiro, batte l'Atalanta alla Gewiss Arena e guadagna tre punti pesantissimi per la lotta salvezza. Padroni di casa in dieci uomini dal 53' per l'espulsione di Musso. Brutte notizia da Zapata: entrato nella ripresa, dura un quarto d'ora ed è costretto a dare forfait per una ricaduta. Debutto in nerazzurro per Boga

