Sampdoria, le scelte di Giampaolo

Subito Sensi, a dare fantasia alla trequarti. Giocherà alle spalle dell'ex Caputo e di Gabbiadini. Out Quagliarella, nemmeno in panchina. Ekdal è squalificato, in mediana Rincon e Thorsby. Dietro Ferrari vince il ballottaggio con Magnani. Tra i pali c'è Falcone; Audero in panchina