statistiche

Con un successo Paolo Zanetti può diventare il secondo tecnico in solitaria con più vittorie sulla panchina del Venezia in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: al momento è a quota quattro (6 pareggi, 12 sconfitte), tanti quanti Luciano Spalletti, tecnico dei veneti in 17 incontri nel 1999/2000 – primo in questa classifica Walter Novellino con 11 vittorie.