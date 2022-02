Si chiude con uno spettacolare 2-2 il match del Mapei. Il primo tempo non regala grandi emozioni fino a poco prima dell'intervallo, quando Abraham dagli 11 metri porta in vantaggio i giallorossi. Nella ripresa, però, nel Sassuolo si scatena Traoré che, prima provoca l'autogol in combinazione tra Smalling e Rui Patricio, e poi firma personalmente la rete. Al 94' ci pensa Cristante a salvare la Roma

