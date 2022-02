Due mesi senza vittorie per l'Empoli, avanti fino all'85' contro il Cagliari che strappa l'1-1 finale. In avvio pericoloso Parisi, imparabile la conclusione di Pinamonti su assist di Bajrami prima dell'intervallo. Nella ripresa ci provano Pereiro ed Altare, decisivo l'ingresso di Pavoletti che trova il pareggio. Terzo risultato utile di fila per la squadra di Mazzarri che aggancia il Venezia al quartultimo posto

