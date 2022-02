Probabili formazioni di Spezia-Fiorentina

Non dovrebbe cambiare molto rispetto all'ultima giornata di campionato Thiago Motta, che schiererà il suo Spezia ancora con il 4-2-3-1. Tra i pali della formazione bianconera ci sarà Provedel , protetto dalla linea a quattro di difesa composta da Amian, Erlic, Nikolaou e Reca . Kiwior e Sala proveranno a far filtro in mediana, mentre sulla trequarti airanno Gyasi, Maggiore e Verde a dar supporto all'unica punta Manaj .

La probabile formazione della Fiorentina

Proverà a tornare a vincere la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro l'Atalanta vuole tornare a conquistare i tre punti in Serie A. In porta ci sarà Terracciano, mentre in difesa Odriozola e Biraghi agiranno sulle fasce con Martinez Quarta e Milenkovic centrali. A centrocampo l'allenatore della Viola deve fare i conti con le squalifiche di Bonaventura e Torreira, con Castrovilli e Maleh che prenderanno il loro posto e affiancheranno Amrabat. In attacco come sempre diversi ballottaggi: Sottil è in vantaggio su Ikoné come Piatek su Cabral. Nico Gonzalez è avanti rispetto a Saponara per completare il tridente.

Fiorentina (4-3-3) probabile formazione: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. All.: Italiano