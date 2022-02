Probabili formazioni di Torino-Venezia

Juric ritrova Bremer, schiera di nuovo Pobega dal primo minuto e dà al nuovo acquisto Ricci una maglia da titolare; Zanetti abbassa Ampadu nel ruolo di terzino destro, rischierando Busio in mezzo al campo e Henry punta, supportato da Aramu e Nani

Il posticipo del sabato vedrà protagoniste Torino e Venezia. Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte in campionato: il Torino ha perso l'ultima partita in casa dell'Udinese, mentre il Venezia è stato fermato dal Napoli. Sarà caccia ai tre punti per entrambe le squadre, anche se per motivi diversi. Il Toro per provare a restare aggrappato al treno per il sogno Europa, il Venezia per alimentare quello della salvezza. Calcio d'inizio alle 20:45: l'arbitro del match sarà Giua di Olbia.

Torna Bremer e si rivede Pobega, esordio dal 1' per Ricci leggi anche Juric: "Con il Venezia occasione per ripartire" Rispetto al match contro l'Udinese, Juric effettua un po' di cambi: in difesa torna Bremer, che ha scontato il turno di squalifica. A centrocampo invece Pobega e Ricci prenderanno il posto di Mandragora e Lukic, entrambi squalificati. Davanti, a supporto di Sanabria, ci saranno Linetty e Pjaca (con Praet out a causa di "un'infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro", come pubblicato dal Torino sul proprio sito ufficiale. Belotti partirà dalla panchina: è ancora troppo presto per farlo partire dal primo minuto.

TORINO (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Ricci, Pobega, Vojvoda; Linetty, Pjaca; Sanabria. All.: Juric

Torna Henry, ancora Nani dal 1' leggi anche Venezia, positivo Mateju: la situazione in Serie A Zanetti ne cambia tre rispetto al Napoli. In difesa, c'è Ampadu come terzino destro, per ricoprire le assenze di Ebuehi (squalificato) e Mateju (positivo al Covid-19). A centrocampo torna Busio dal primo minuto, mentre in attacco, insieme a Nani, ci saranno Henry e Aramu.