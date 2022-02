Si chiude 1-1 il big match tra Napoli e Inter. Partenza forte dei padroni di casa, avanti al 7' grazie al rigore (assegnato dopo l'on field review) siglato da Insigne: il capitano incrocia col destro e batte Handanovic. I nerazzurri di Inzaghi (squalificato, c'era Farris in panchina) non riescono a rendersi pericolosi nel primo tempo, poi trovano la rete al 47' grazie a Dzeko: il bosniaco approfitta di un rimpallo e trafigge Ospina per il definitivo pareggio

