Juric: "Con il Venezia occasione per ripartire"

L'allenatore granata alla vigilia della sfida col Venezia: "Per noi è un'occasione per ripartire, dobbiamo riprendere la nostra strada. Affrontiamo una squadra di talento e che si deve salvare, quindi sarà una partita difficile. Spesso siamo andati oltre le aspettative, ma c'è rammarico per i gol subiti nel finale. Milinkovic-Savic sta avendo un buon rendimento, gli errori ci stanno e quindi si va avanti con lui. Belotti? Voglio inserirlo in squadra, ma si vede il periodo d'inattività"

Dopo tre risultati utili consecutivi la corsa del Torino si è fermata a Udine, con la sconfitta contro i bianconeri subita nei minuti di recupero. I granata cercano ora il riscatto in casa contro il Venezia, come richiesto da Ivan Juric: "Per noi è un'occasione per ripartire, abbiamo perso all'ultimo minuto e ora dobbiamo riprendere la nostra strada – le parole dell'allenatore in conferenza stampa – Il Venezia ha talento, lottano per salvarsi e quindi sarà una partita difficile. L'atteggiamento della mia squadra è sempre stato giusto, anche a Udine non abbiamo fatto barricate ma abbiamo giocato fino alla fine. In alcuni casi, in questa stagione, siamo andati oltre le aspettative, non pensavamo di poter giocare a certi livelli. Ho un po' di rammarico per i punti persi all'ultimo, sono almeno sei e purtroppo sono arrivati anche gol che non ci aspettavamo. Ora l'importante è trovare un'identità chiara senza essere ossessionati".