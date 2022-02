Tanti forfait nel Napoli, Spalletti sperimenta

Sono out in tanti. Insigne non è partito per Cagliari e si era aggiunto alla lista degli indisponibili che già vedeva Anguissa, Politano, Lozano, Lobotka e Tuanzebe. Non al meglio Fabian e Osimhen che infatti partono dalla panchina. Spalletti allora sperimenta con la difesa a tre (Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus). Mario Rui non centrale e centrocampo ma esterno, con Di Lorenzo sull'altro lato. Zielinski fa un pasos indetro insieme a Demme. Davanti Mertens, Elmas e Petagna. L'alternativa sarebbe un 4231 con Di Lorenzo e Juan Jesus terzini, Mario Rui a centrocampo con Demme; più Elmas, Zielinski e Mertens dietro a Petagna.