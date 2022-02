Probabili formazioni di Lazio-Napoli

Questa domenica di Serie A si chiuderà con una grande sfida: all'Olimpico, la Lazio ospiterà il Napoli per un match dalla posta in palio pesantissima in un senso o in un altro: se la squadra di Sarri cerca di trovare quella continuità che potrebbe permettergli di ritagliarsi un posto in Europa nella prossima stagione, quella di Spalletti vuole rilanciarsi dopo il pari di Cagliari e l'eliminazione in Europa League e approfittare dei mezzi passi falsi di Milan e Inter. Calcio d'inizio alle 20:50: l'arbitro dell'incontro sarà Di Bello.

Lazio, out Cataldi. Immobile c'è leggi anche Punti persi, il Milan ne ha lasciati 8 a San Siro Sarri ha solo due dubbi: in difesa, Hysaj è in vantaggio su Radu per un posto sulla fascia sinistra. Il secondo ballottaggio è in attacco: Felipe Anderson è avanti nelle gerarchie rispetto a Pedro, ma l'allenatore biancoceleste scioglierà i suoi dubbi solo all'ultimo. E a proposito di attacco: Ciro Immobile sabato non si è allenato, ma ci sarà al centro del tridente composto da Zaccagni e, come detto, uno tra Felipe Anderson e Pedro, con il brasiliano al momento in vantaggio. Centrocampo con Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto

LAZIO (4-3-3) Probabile formazione: Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Napoli, 4-3-3 per Spalletti: Osimhen c'è leggi anche Spalletti: "Vogliamo lo scudetto, sarà bagarre" Spalletti schiera un 4-3-3 pronto a trasformarsi in 4-2-3-1: Zielinski parte nella linea dei tre centrocampisti - insieme a Fabian Ruiz e Demme - ma palla al piede può avanzare di qualche metro, come suo solito. In difesa, confermati i quattro schierati contro il Barcellona (Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui), mentre in attacco c'è Osimhen, supportato sulle fasce da Politano e Insigne.