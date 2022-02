Probabili formazioni di Milan-Udinese

Sarà Milan-Udinese ad aprire il programma della 27^ giornata del campionato di Serie A. Per l'anticipo di venerdì alle 18:45 Stefano Pioli non potrà contare sullo squalificato Bennacer e su Zlatan Ibrahimovic , che non ha ancora recuperato dal suo problema al tendine. Cioffi, invece, ritrova Roberto Pereyra : "El Tucu" dopo aver giocato mezz'ora nell'ultima giornata contro la Lazio è pronto a riprendersi una maglia da titolare a discapito di Arslan.

La probabile formazione del Milan

Tornerà in campo dal primo minuto Franck Kessié: il centrocampista ivoriano, dopo esser partito dalla panchina nelle ultime due giornate contro Salernitana e Sampdoria, si riprenderà il suo posto in mediana anche grazie alla squalifica di Bennacer. Per la gara contro l'Udinese Pioli riproporrà il 4-2-3-1 con il solito pacchetto arretrato, composto da Maignan tra i pali e da Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa. A centrocampo ancora Tonali, con Messias, Brahim Diaz e Leao chiamati a supportare l'unica punta Giroud. Ancora assente Zlatan Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.