Un solo cambio per Dionisi rispetto alla squadra che ha battuto l'Inter: c'è Ferrari al posto di Ayhan. Italiano ritrova Terracciano, ma perde Milenkovic per squalifica. Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina, diretta ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Il Sassuolo torna a giocare al Mapei Stadium dopo il colpo nel turno precedente in casa dell'Inter. I neroverdi di Alessio Dionisi ospiteranno la Fiorentina , a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato dopo i successi contro Atalanta e Spezia. Per la viola sarà un match importante che arriva a pochi giorni dall'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Calcio d'inizio ore 20.45 , diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite) con telecronaca di Riccardo Gentile e commento di Luca Marchegiani.

Dionisi conferma gli stessi uomini che una settimana fa hanno espugnato il Meazza. L'unica novità è in difesa dove torna Ferrari , assente contro l'Inter per squalifica. Il centrale prenderà il posto di Ayhan al fianco di Chiriches . Muldur e Kyriakopoulos sulle corsie esterne completeranno la retroguardia neroverde. A centrocampo fiducia a Lopez e Frattesi, mentre alle spalle di Scamacca agiranno Berardi, Raspadori e Traoré .

La probabile formazione della Fiorentina

Assenza in difesa per Italiano che dovrà fare a meno di Milenkovic, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto pronto Martinez Quarta nella difesa a quattro con Odriozola, Igor e Biraghi. Tra i pali torna Terracciano, assente contro l'Atalanta per una tonsillite. Sarà 4-3-3 con Nico Gonzalez, Piatek e Sottil confermati in attacco. A centrocampo dubbio su Torreira, non al meglio dopo la botta rimediata nell'ultimo match. L'uruguaiano potrebbe stringere i denti.