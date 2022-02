Serie A, 27^ giornata: curiosità e statistiche

La ventisettesima giornata di campionato verrà aperta venerdì alle 18:45 dal Milan, che ospita l'Udinese. In serata l'Inter sarà ospite del Genoa. Juventus di scena sabato alle 18 sul campo dell'Empoli, Roma in campo domenica a La Spezia. Domenica sera alle 20:45 c'è Lazio-Napoli. Il programma verrà chiuso dal posticipo del lunedì tra Atalanta e Sampdoria KAIO JORGE, GRAVE KO: ROTTURA DEL TENDINE ROTULEO Condividi

Milan–Udinese, venerdì 25 febbraio, ore 18:45 Bilancio decisamente favorevole al Milan, che ha perso solo una delle ultime 14 partite interne di Serie A contro l'Udinese (1-0 nel settembre 2016 firmato da Stipe Perica). Altra statistica che sorride ai rossoneri è legata a Stefano Pioli: l’allenatore, infatti, non ha perso alcuna delle quattro sfide di Serie A contro l'Udinese. L'ultimo allenatore ad essere rimasto imbattuto nelle sue prime cinque panchine in rossonero contro i friulani è stato Alberto Zaccheroni tra il 1998 e il 2000. Dopo il pareggio contro la Salernitana nell'ultimo turno di campionato, il Milan potrebbe restare a secco di successi per due gare consecutive contro avversarie che iniziano la giornata nelle ultime cinque posizioni in classifica per la prima volta dal dicembre 2020 (due pareggi, rispettivamente contro Parma e Genoa). Dall'inizio del 2022, l'Udinese ha raccolto solo cinque punti in campionato, meglio solo di Empoli e Bologna (quattro a testa).

Genoa-Inter, venerdì 25 febbraio, ore 21 leggi anche Inter, striscioni d'incoraggiamento ad Appiano Nei 58 confronti in Serie A disputati a Genova, il bilancio è favorevole ai padroni di casa: 18 le vittorie dei rossoblu contro le 17 dell’Inter. I nerazzurri hanno vinto tutte le ultime sette partite di Serie A contro la squadra oggi allenata da Blessin, con un punteggio complessivo di 25-0. La partita vedrà confrontarsi la squadra che ha segnato più reti di testa (l’Inter con 14 gol), e quella che ne ha incassate di più con questo fondamentale (il Genoa con 13). Seppur sempre vittorioso nelle quattro partite disputate, Lautaro Martínez non ha mai segnato in 302 minuti di campionato giocati contro i rossoblu. Occhio ad Alexander Blessin, che potrebbe diventare il secondo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a pareggiare tutte le sue prime cinque partite in assoluto in Serie A (dopo Sinisa Mihajlovic nel 2008).

Salernitana-Bologna, sabato 26 febbraio, ore 15 Due vittorie su due per la Salernitana nei match disputati in Serie A all’Arechi tra le due squadre. I granata hanno pareggiato tre partite consecutive per la prima volta in Serie A. Solo in un’occasione la squadra campana è rimasta imbattuta per più gare di fila nel massimo campionato: cinque tra aprile e maggio 1999 (la quarta proprio contro il Bologna). La Salernitana porta fortuna a Marko Arnautovic, autore della prima rete in Serie A proprio nella gara d'andata di questo campionato contro la squadra di Davide Nicola. L'attaccante austriaco ha portato 10 punti alla sua squadra grazie alle sue otto reti realizzate nel torneo in corso: solamente Dusan Vlahovic (15) e Giovanni Simeone (11) hanno fatto meglio finora.

Empoli-Juventus, sabato 26 febbraio, ore 18 leggi anche Rinnovo Dybala, come sarà la nuova offerta Juve Dopo il successo per 1-0 nella gara d'andata, l'Empoli potrebbe restare imbattuto per due partite consecutive nella stessa Serie A contro la Juventus per la seconda volta nella sua storia, dopo la stagione 1998/99. La squadra di Allegri ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l'Empoli, dominando la classifica generale delle sfide al Castellani con otto successi nei dodici incontri sin qui disputati in Serie A. La Juventus è imbattuta da 12 partite di Serie A, eguagliata la miglior striscia della scorsa stagione sotto Andrea Pirlo, e a due gare di distanza dalle 14 consecutive con Sarri nel 2019/20. Se da una parte l'Empoli (al pari della Salernitana) è la squadra che ha incassato più tiri nello specchio nella Serie A in corso (150), dall'altra solo il Torino (72) ne ha subiti meno della Juventus (79) finora.

Sassuolo-Fiorentina, sabato 26 febbraio, ore 20:45 Il Sassuolo ha perso soltanto una delle ultime otto partite di Serie A contro la Fiorentina (1-2 nell'ottobre 2019). Per i neroverdi quattro successi e tre pareggi completano il parziale. La squadra di Dionisi non vince da quattro partite interne di Serie A: la striscia peggiore è di cinque gare di fila al Mapei Stadium senza successi dal dicembre 2018 (sette in quell'occasione). I numeri della stagione 2021/22 sorridono alla Fiorentina di Vincenzo Italiano: conquistati 42 punti in questo campionato, già due in più di quelli ottenuti alla fine della scorsa Serie A (40).

Torino-Cagliari, domenica 27 febbraio, ore 12:30 approfondimento Bremer (ri)annulla Vlahovic: la crescita è super Sono 17 le vittorie casalinghe del Torino nelle sfide con il Cagliari nei 34 incontri disputati in Serie A. Perfetto equilibrio negli ultimi nove confronti tra Torino e Cagliari in casa dei granata in Serie A: tre successi per parte e tre pareggi. I sardi hanno ottenuto 12 punti nelle sette partite di Serie A del 2022: due in più rispetto a tutta la prima parte della stagione (10 in 19 gare). Dallo scorso gennaio, infatti, soltanto Napoli (15), Milan (14), Juventus e Verona (entrambe 13) hanno guadagnato più punti dei sardi. La sfida con i rossoblu porta decidamente bene ad Andrea Belotti, che ha preso parte a 11 gol (sei reti e cinque assist) in 11 sfide contro il Cagliari in Serie A.

Verona-Venezia, domenica 27 febbraio, ore 15 Sesta gara in assoluto in Serie A tra Verona e Venezia. Il bilancio è nettamente favorevole ai gialloblù, con quattro vittorie e un pareggio. La squadra di Igor Tudor ha vinto entrambe le sfide casalinghe contro il Venezia in Serie A con il punteggio di 1-0: nel dicembre 1999 (gol di Adailton) e nel gennaio 2002 (rete di Massimo Oddo). Il Venezia è rimasto imbattuto in cinque degli ultimi sei derby veneti in Serie A: l’unica sconfitta è arrivata proprio nel match d’andata al Penzo, vinto per 4-3 in rimonta dai gialloblù, dopo essere andati in svantaggio di tre reti.

Spezia-Roma, domenica 27 febbraio, ore 18 leggi anche Due giornate di squalifica a Mou, una a Gasperini La Roma è imbattuta nei tre precedenti di Serie A contro lo Spezia: due vittorie all’Olimpico e un pareggio al Picco. In queste tre sfide, le due formazioni hanno realizzato 13 gol in totale (4.3 di media a match). Soltanto una volta José Mourinho ha pareggiato quattro match consecutivi in carriera in tutte le competizioni (tra il 2007 e il 2008 con Chelsea e Inter insieme). Roma (tre) e Spezia (due) sono le uniche due squadre che contano almeno due marcatori nati a partire dal 2001 in questo campionato: Volpato, Afena-Gyan e Bove per i giallorossi, Antiste e Strelec per i liguri.

Lazio-Napoli, domenica 27 febbraio, ore 20:45 approfondimento Lo scudetto si deciderà contro le medio-piccole Serata da ex per Maurizio Sarri, che ha vinto il 69% (79/114) delle gare alla guida del Napoli in campionato: record per un allenatore nella storia del club partenopeo in Serie A. La Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più partite in A: 52 in 131 precedenti; 41 pareggi e 38 successi dei biancocelesti completano lo score. Il Napoli arriva a questa sfida da due pareggi di fila, entrambi per 1-1, in campionato contro Inter e Cagliari, ma nel 2022 è sia la squadra che ha guadagnato più punti (15 in 7 gare) in Serie A, sia quella che ha incassato meno reti (solo quattro). Ciro Immobile ha preso parte a nove gol (sei reti e tre assist) nelle sue ultime nove sfide di campionato contro il Napoli. Di fronte ci sarà il suo compagno di squadra ai tempi di Pescara, Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli ha segnato sette reti contro la Lazio in campionato. Solo contro la Fiorentina ha realizzato più marcature (nove) nel torneo.