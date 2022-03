Tra i nerazzurri torna Skriniar dal 1' in campionato dopo la panchina contro il Genoa. Davanti ci sarà Lautaro Martinez con Dzeko. Nicola sceglie il 4-4-2 con Verdi e Kastanos sugli esterni. Pronto Mousset in caso di assenza di Bonazzoli. Le probabili formazioni di Inter-Salernitana, in diretta alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

La ventottesima giornata di Serie A si aprirà con Inter-Salernitana. Una sfida molto importante per entrambe le squadre: i nerazzurri, che non vincono da quattro partite in campionato, devono ritrovare i tre punti per tenere il passo scudetto. Di contro, i granata hanno bisogno di un risultato positivo per sperare in una salvezza che avrebbe dell'incredibile. Calcio d'inizio alle ore 20.45, la partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.