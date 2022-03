Lo scontro diretto al vertice della classifica è stato affidato a Orsato, Marinelli per Inter-Salernitana, match che aprirà il 28º turno. Roma-Atalanta a Massa, Fourneau per Juventus-Spezia

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 28^ giornata di Serie A che comincerà venerdì 4 marzo alle 20:45 con Inter-Salernitana e si concluderà con lo scontro diretto al vertice tra Napoli e Milan in programma nel posticipo serale di domenica 6. Sarà Daniele Orsato a dirigere il big match del 'Maradona', mentre per la gara di San Siro è stato designato Marinelli. Massa per Roma-Atalanta, mentre la gara della Juventus, impegnata contro lo Spezia, è stata affidata a Fourneau. Di seguito, tutte le designazioni.