L'allenatore parla del giocatore francese che in settimana è stato coinvolto in un incidente stradale a tarda notte: "A me interessa stia bene. E non parlerei nemmeno di ‘caso’. Sono io il primo a chiedere ai miei calciatori di frequentarsi di più fuori dal campo. Ribery è un professionista serio, ha sempre messo cuore e passione: l'unico suo errore è stato l'orario di rientro. Sarà multato, ma la questione per me è già finita. Anzi, vi dirò che la settimana prossima voglio che facciano un'altra cena”