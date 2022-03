Non solo calcio, è stata una domenica da sogno per l'Italia in Qatar, appuntamento inaugurale del 2022. Dopo i trionfi di Vietti in Moto2 e di Migno in Moto3, Bastianini completa la tripletta italiana vincendo in MotoGP (primo successo del team Gresini). Secondo posto per Brad Binder, terzo Pol Espargaró. Ottimo il quarto posto dell’Aprilia con Aleix Espargaró. Gara da dimenticare per la Ducati ufficiale: Miller costretto al ritiro per problemi di elettronica, Bagnaia cade e trascina giù anche Martin. Quartararo è 9°. TUTTO SULLA CORSA