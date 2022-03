Juventus-Spezia 1-0: video, gol e highlights

La Juve batte 1-0 lo Spezia e conferma il quarto posto, ora con 6 punti di margine su Roma e Atalanta (che ha una gara in meno). Vlahovic c'è e parte titolare, ma la decide Morata nel primo tempo su assist di Locatelli. Chance anche per Arthur e Cuadrado. Cambia volto lo Spezia nella ripresa, due le occasioni da gol: con Gyasi e Agudelo, ma Motta non evita il quarto ko di fila: è +4 sulla zona retrocessione (anche se il Venezia ha una gara in meno)

PAGELLE