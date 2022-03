Una doppietta di Osimhen trascina il Napoli al Bentegodi. Grande stacco di testa su cross di Politano per il vantaggio, poi girata di destro imbeccato da Di Lorenzo per il raddoppio: entrambe le reti nate da rimessa laterale, con il Verona disattento alla ripresa del gioco. Faraoni accorcia, poi per l'Hellas arrivano due rossi: prima per Ceccherini e, dopo il fischio finale, per lo stesso Faraoni

PAGELLE