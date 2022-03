Torino-Inter 1-1: video, gol e highlights

Sanchez salva l'Inter ed evita ad Inzaghi il ko al 93' in casa del Toro. Ora i nerazzurri (sempre con una gara in meno) sono a -4 dal Milan capolista e terzi a -1 dal Napoli. Sblocca Bremer in mischia da corner nel primo tempo, dove il Toro protesta per un contatto Ranocchia-Belotti in area. Tantissime le chance nella ripresa, da Brekalo-Izzo a due palle gol per Dzeko, che si inventa l'assist nel recupero per il pari. Juric non trova la vittoria che manca da due mesi a va a quota 35 punti

