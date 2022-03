Torna al successo la Fiorentina contro il Bologna grazie a una rete di Torreira. Viola favoriti dall'espulsione di Bonifazi dal 42' del primo tempo per somma di ammonizioni. Una traversa di Soriano in avvio e un palo di Orsolini a porta vuota per il Bologna prima del rosso. Fra i viola oltre a Torreira, che ha preso anche un palo sempre nel secondo tempo, ottima prova di Nico Gonzalez

LE PAGELLE