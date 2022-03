Tre punti preziosi per la squadra di Pioli che batte l'Empoli grazie a un gol di Kalulu segnato al 19'. Il Milan gioca una partita attenta ed è abile ad opporsi a qualsiasi tentativo degli avversari. Rossoneri pericolosi in due circostanze con Florenzi e poi con Kessié. Nella ripresa, l'Empoli prova ad attaccare ma il Milan risponde sfiorando il raddoppio che, però, non arriva. Arrivano i tre punti e un vantaggio, momentaneo, sull'Inter che sale a 5 punti

LE PAGELLE