Un gol di Kalulu al 19' decide la sfida di San Siro consentendo ai rossoneri di allungare in vetta (ma l'Inter ha due partite in meno). L'Empoli, ancora a caccia della prima vittoria nel 2022, resta in tredicesima posizione. Ecco le pagelle della sfida del Meazza

MILAN-EMPOLI 1-0, CRONACA E TABELLINO